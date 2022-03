Flessenactie Veldhovense kinderen levert 1000 euro voor Oekraïne op

Zestig jaar carnaval­shis­to­rie Veldhoven in veilige handen; SOK geeft archief aan Erfgoed­huis

VELDHOVEN - Een papieren archief over zestig jaar carnaval in Veldhoven; dat is met de overdracht aan de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven veiliggesteld. Joris d’n Opschepper, zijn dochter Prinses Wendy D’n Urste en een aantal leden van Stichting Organisatie Karnaval Veldhoven (SOK) trotseerden vrijdagavond storm Eunice om het archief over te dragen.

