Gezond eten en leven centraal op Veldhovens Healthy Fest

Afsluiter van Veldhoven Gezond

Rijendik genieten familieleden en andere belangstellenden van het optreden van de jonge danstalentjes. Daar vlakbij zitten de Eindhovense Sanne de Groof en Jente van den Berg te picknicken. Het tweetal is in afwachting van het optreden van de band Irenic. ,,We hadden ons aangemeld voor de gratis picknick. Het eten is heel lekker en gezond met vers fruit en groente”, zegt De Groof. Het Healthy Fest vormde de afsluiter van het project Veldhoven Gezond, een initiatief van Cordaad Welzijn in samenwerking met de gemeente en GGD.

CooL: coaching op leefstijl

Het plein bij The Post is omgedoopt tot sportplein. In hun rode trainingsjasjes werft een aantal mensen van de Old Stars van Rood-Wit Veldhoven nieuwe leden. ,,We hebben 43 leden. De gemiddelde leeftijd is 71 jaar. Vanaf 60 jaar kun je lid worden en je hoeft niet te kunnen voetballen”, legt Ad Lueb uit. De seniorenvoetballers trainen elke woensdagochtend. ,,Het sociaal aspect vinden we heel belangrijk. Zo hebben we een orkest binnen het ledenbestand dat onze feestavonden opluistert. Verder rikken we maandelijks en hebben we jaarlijks een fietstocht.”