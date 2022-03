Gouden jubileum klarinetspeler Henk Coppens

Als telg uit de muzikale familie Coppens kon het bijna niet anders dat ook zoon Henk voor de muziek zou gaan. Zijn vader was 32 jaar lid van het Veldhovens Muziekkorps (VMK) en jarenlang bestuurslid en tweede dirigent. ,,Ik zat in de vijfde of zesde klas van de lagere school toen de harmonie binnenkwam. Het korps zat net in de overgang van fanfare naar harmonie. Er werden muzikanten gezocht, ik stak mijn vinger op en zo ben ik er ingerold.” Coppens kreeg een klarinet en bespeelt het houten instrument tot op de dag van vandaag. Nooit dacht hij aan overstappen op een ander instrument. ,,Het is een mooi instrument dat vaak melodische partijen kent. Ik heb inmiddels op alle niveaus klarinet gespeeld in het VMK.”

Hoogtepunten

Tot de hoogtepunten gedurende een halve eeuw muziek maken, rekent hij de themaconcerten in De Schalm en de reisjes met het korps. ,,Om de drie jaar organiseer ik met een team een reis naar het buitenland. Vaak spelen we er op festivals waar meer verenigingen optreden. Deze reisjes zijn heel gezellig en goed voor de onderlinge binding.”

Aan stoppen denkt de ervaren muzikant na 52 jaar nog niet. ,,De belangrijkste reden dat ik al zo lang muziek maak, is omdat ik het in verenigingsverband doe. Ik vind het mooi dat onze vereniging midden in de samenleving staat.” Het is een traditie bij het VMK dat een gouden jubilaris een concert krijgt aangeboden. Corona stond dat twee jaar geleden nog in de weg. De jubilaris mag ook een nummer uitkiezen dat op zijn concert gespeeld wordt. ,,Ik kwam uit op een nummer uit de musical Chess. Dat vind ik geweldig mooie muziek.”

Het was zijn wens om de zang door het al jaren geleden opgeheven Combokoor te laten verzorgen. ,,Ruim twintig jaar heb ik in het Combokoor gezongen en jarenlang was ik voorzitter van de zanggroep.” Zijn broer Gerard, die indertijd de dirigent van het koor was, polste enkele oud-leden en merkte dat de animo groot was. Intussen zijn ruim vijftig zangers, zangeressen en muzikanten al vanaf begin februari wekelijks aan het repeteren. Ondersteund door het eigen combo zingen ze drie nummers uit Chess tijdens het concert. De harmonie speelt een medley uit deze musical. Ook alle geledingen van het VMK komen op het podium om van zich te laten horen. Zelf meespelen is er op zijn feestje niet bij. ,,Dit is de eerste keer dat ik het VMK hoor spelen in 52 jaar. Normaal zit ik er altijd tussenin.”

Livestream

Sinds drie jaar is Coppens bestuursvoorzitter van Swove (Stichting Welzijn Ouderen in de Veldhovense gemeenschap). Net als de klarinettist kon de welzijnsorganisatie twee jaar geleden het gouden jubileum niet vieren. ,,Ik ben ervan overtuigd dat cultuur en welzijn aan elkaar zijn gekoppeld. We hebben alle vrijwilligers en mantelzorgers uitgenodigd voor het concert. Dat wordt zondag vanaf 14.00 uur ook via een livestream uitgezonden via de website van De Schalm.” Kaarten om het concert bij te wonen zijn gratis te verkrijgen via secretariaat@veldhovensmuziekkorps.nl of 040-2539116.