'Grappige' VVD-bijeenkomst over vluchtelingen valt verkeerd

‘Ontvangstcomité 'Vluchtelingen welkom, de VVD niet' vindt vluchtelingen geen onderwerp voor een propagandashow vol lol en vermaak’, staat in een persbericht te lezen. ,,We zijn verontwaardigd dat in een sfeer van grappenmakerij stemming wordt gemaakt tegen vluchtelingen”, zegt medeorganisator van het protest Peter.



Peter – woonachtig in Tilburg – wil niet zijn achternaam noemen. ,,Dan word ik makkelijk vindbaar voor vervelende mensen”, zegt hij. ,,Dat komt vaker voor.” Het comité is speciaal opgericht voor het protest van vanavond. Het protest wordt onder meer aangekondigd via Facebook en de website Doorbraak.eu, een organisatie die een bijdrage wil leveren aan het verzet tegen kapitalisme, zo staat op de website te lezen.



Op 15 juni kondigde Dijkhoff via een filmpje de avond aan. ,,Ik vind dat mensen die vluchten voor oorlog, dat we die veiligheid moeten bieden”, zegt hij in het filmpje. ,,Maar ik wil eigenlijk wel af van het automatisme dat een oorlogsvluchteling na vijf jaar altijd mag blijven.”