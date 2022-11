Groep Veldhovenaren bidt nog altijd het rozenhoedje: ‘kregen we van thuis uit mee’

Om 18.30 uur maakt Kees van der Velden de gang naar de kapel Onze Lieve Vrouw van ’t Zand op het gemènt, de laatste keer dit seizoen. ,,Ik zorg dat de kapel netjes is voordat er de rozenkrans in wordt gebeden. Zojuist heb ik bijvoorbeeld het blad uit de kapel geveegd.” Van der Velden (84) is geboren en getogen in Zandoerle en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Mariakapel Zandoerle. ,,Al zolang als ik weet, wordt er in de kapel het rozenhoedje gebeden.” In het rijksmonument, dat dateert uit 1807, werd tot voor acht jaar op maandag en donderdag het rozenhoedje gebeden. Nu alleen nog op de maandag.

Even later arriveert Paul van Doren. Met twee zussen en zijn echtgenote heeft hij zijn auto vol. Het bidden van de rozenkrans kreeg hij van thuis uit mee, zegt hij desgevraagd. ,,Als het vroeger ’s nachts onweerde, werden we uit bed gehaald om samen het rozenhoedje te bidden. Als we daarmee klaar waren, was het noodweer voorbij.”

Licht en warmte

De traditie begint jaarlijks op de eerste maandag in mei. Op de laatste maandag van oktober komen de rozenkransen er voor het laatst tevoorschijn. Deze maandag kijkt Onze Lieve Vrouw vanaf haar hoge positie in de kapel uit op zestien gelovigen. Een kleine veertig kaarsen geven licht en warmte in het knusse gebedshuisje. ,,We bidden het eerste tientje voor onze overledenen”, begint Frans Molenaar (89) om 19.00 uur het rozenhoedje.

Hij nam het voorbidden jaren geleden over van de Oerlese Fien de Lepper. Sinds een jaar of vier krijgt hij daarbij de hulp van Wim Peters. Molenaar: ,,65 jaar geleden kwam ik naar Veldhoven en toen werd hier het rozenhoedje al gebeden.” Hij leerde het bidden van de rozenkrans thuis op de kokosmat. ,,Ik was elf jaar en we moesten in de oorlogsjaren bidden voor de vrede.”

‘De kapel blijft trekken’

De tweede serie van tien weesgegroetjes is voor de zieken waarna onder meer nog de vrede in de wereld en de eigen intenties aan bod komen. Na de vijftig weesgegroetjes draagt Molenaar nog een gedicht voor waarna een gezamenlijk gezongen O reinste der schepselen vanuit de kapel klinkt.

Speciaal voor deze laatste keer dit jaar, opent restaurant Le Sable de deur voor de kapelgangers voor een kopje koffie met cake. Die laat ook Mientje Kuijpers zich goed smaken. 55 jaar geleden verruilde ze Zandoerle voor Zeelst. ,,Ik voel me hier nog steeds thuis en de kapel blijft trekken. Als er iemand ziek is in de familie, steek ik daarvoor hier een kaarsje op.”