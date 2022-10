Grootste klant van ASML investeert minder in navolging andere chipbedrijven

Veldhoven­se basis­school De Rank zit al vier weken zonder bso: ‘Natuurlijk is dat balen voor ouders’

VELDHOVEN - Ouders van leerlingen van basisschool De Rank in Veldhoven willen dat er snel weer een buitenschoolse opvang (bso) komt nu Korein daar vorige maand mee gestopt is. De gemeente wil graag meewerken, maar is wel gebonden aan procedures die tijd kosten.

6 oktober