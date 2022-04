Haarlemse boekenkast geeft bijzondere oude schetsen van Veldhoven prijs: ‘Neem maar mee, anders gooi ik het weg’

Vooruit met de geit op de eerste Geitenkijk­dag: ‘Ik heb nog nooit zo’n rij bij de kassa gezien als deze keer’

VELDHOVEN - De eerste van een serie van acht Geitenkijkdagen in de weekenden van maart was een groot succes. Maar liefst 525 bezoekers genoten bij ‘t Geitenboerke in Veldhoven van de lammetjes, geiten en een lekker zonnetje.

6 maart