Hans van de Looij maakt zich op voor afscheid als wethouder in Veldhoven: ‘Als raadslid kun je óók leuke dingen doen’

VELDHOVEN - Voor de liefhebber van statistieken: in de afgelopen honderd jaar is hij met in totaal 14 jaar in Veldhoven de langstzittende wethouder van niet-confessionele huize. En als hij deze periode als raadslid volbrengt, is hij met 28 jaar de GBV’er die het langst politiek actief is geweest.