Hart voor Veldhoven houdt in formatie deur voor GBV nog op een kier: ‘Puzzel nu wel lastiger te leggen’

VELDHOVEN - Hart voor Veldhoven (HvV) denkt dat een coalitie waarin ook Gemeente Belangen Veldhoven (GBV) deelneemt nog steeds mogelijk is, ook al ligt het nu niet voor de hand om direct weer met die partij in gesprek te gaan.

Dat stelt HvV-lijsttrekker Maarten Prinsen in reactie op het besluit van GBV om de formatiebesprekingen met Hart voor Veldhoven af te breken. De partij deed dat omdat ze een coalitie die uit vier partijen bestaat niet ziet zitten, zo verklaarde lijsttrekker Mariënne van Dongen maandagavond. Hart voor Veldhoven had in de gesprekken ingezet op een coalitie met naast GBV ook GroenLinks & PvdA en D66.

Quote Het is ontzettend jammer dat het hele proces nu op deze manier - in elk geval tijdelijk - stilligt. De vaart is er nu wel uit Mariëlle Giesbertz, lijsttrekker D66 Veldhoven

Prinsen: ,,We vinden het natuurlijk jammer, maar de deur staat wat ons betreft nog steeds op een kier.” Zijn partij gaat nu verder met gesprekken, waarbij een coalitie van vier partijen nog steeds het uitgangspunt is. ,,We hebben van begin af aan gezegd dat we vernieuwende politiek nastreven, en een coalitie van vier zou in Veldhoven al een vernieuwing zijn.”

HvV, dat met negen zetels winnaar van de verkiezingen werd, heeft volgens Prinsen in de gesprekken met GBV ‘van alle kanten bewogen'. ,,Natuurlijk willen ook wij de verkiezingsuitslag respecteren, maar tegelijkertijd willen we ook graag een bredere coalitie. D66 past daar wat ons betreft prima bij, omdat we tot aan de verkiezingen altijd prettig met die partij hebben samengewerkt.”

Water bij de wijn

Volgens Prinsen vroeg GBV gedurende de besprekingen ‘op een gegeven moment steeds meer’. ,,Ze moeten zich realiseren dat ze niet dé winnaar zijn, dat zijn wij. Het is niet aan hen om alleen maar eisen te stellen.” Prinsen stelt dat zijn partij zelf nog water bij de wijn heeft willen doen door bij de verdeling van de wethoudersposten ruimte te bieden voor jong GBV-talent.

Jeroen Rooijakkers, lijsttrekker van GroenLinks & PvdA, constateert dat ‘de puzzel nu wel lastiger te leggen wordt'. ,,We wachten af hoe Hart voor Veldhoven nu verder wil. Wat ons betreft moet de inhoud voorop staan, het aantal partijen of het aantal wethouders vinden wij minder relevant.”

Ook D66 wacht volgens lijsttrekker Mariëlle Giesbertz af wat grootste partij HvV nu doet. ,,Dit kwam voor ons ook als een verrassing. Het is ontzettend jammer dat het hele proces nu op deze manier - in elk geval tijdelijk - stilligt. De vaart is er nu wel uit.”