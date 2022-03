Hart voor Veldhoven oppermachtig in Veldhoven; huidige coalitie verliest meerderheid

Hoofdrol voor Veldho­venaar in The Visit: ‘Ik verwacht dat menig traantje zal vloeien’

VELDHOVEN - Stephan Beerens (42) speelt een van de twee hoofdrollen in de musical The Visit. Op 26 maart staat de Veldhovenaar met de productie van het Brabants Muziek-Theater (BMT) in De Schalm.

13 maart