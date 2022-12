‘Hee doede mee’ met het Veldhovens Muziekkorps

Het ‘Hee doede mee’ orkest van het VMK is het tweede in Noord-Brabant dat volgens het concept van Guus Pieksma en Annewiep Bloem tot stand komt. In 2016 startten de Friezen het eerste Nij Talint Orkest bij fanfare De Lytse Súdwesthoeke in Stavoren. ,,Ouders van leerlingen in het jeugdorkest wilden ook graag een instrument leren bespelen. Zo is het eerste Nieuw Talent Orkest ontstaan. Inmiddels hebben we er in Nederland al meer dan zestig opgezet”, vertelt Bloem desgevraagd.

André Boereboom is voorzitter van het VMK. ,,Als bestuur zijnde willen we dat er over tien jaar nog steeds een VMK is. Ons ledental is al jaren stabiel, maar groeit niet. Er zijn altijd mensen die vroeger al eens muziek gemaakt hebben, maar waarvoor de drempel om bij de harmonie te beginnen te hoog is.” Daarom is afgelopen dinsdag tijdens een bestuursvergadering besloten tot de oprichting van een projectorkest volgens het concept van de Friezen.

Deelnemers worden in tien orkestrepetities enthousiast gemaakt voor een blaas- of slaginstrument, voor samen muziek maken en voor de vereniging. Bloem: ,,Daarvoor hebben we een methode ontwikkeld die begint bij de basis. Want iedereen kan meedoen, je hoeft geen muzikale ervaring te hebben.”

Handleiding van de Friezen

Het VMK krijgt begeleiding van het tweetal. Boereboom: ,,Ze komen ze de eerste repetitie bij ons verzorgen. Onze dirigent gaat daarna volgens de handleiding van de Friezen werken. Alle oefeningen uit de orkestmap zijn als video-instructie en meespeeltrack online beschikbaar. Dat is voor de nieuwe muzikanten handig om thuis te oefenen.”

Het VMK stelt de instrumenten beschikbaar. Inmiddels zijn er al 23 aanmeldingen binnen. Daaronder veertigers, maar ook een zeventiger die in zijn jonge jaren trombone heeft gespeeld. Aanmelden kan op veldhovensmuziekkorps.nl. De tien repetities vinden op dinsdagavonden plaats. De kosten daarvoor bedragen circa 150 euro.

Natuurlijk hoopt het korps dat de muzikanten na de tien weken doorgaan met muziek maken. ,,De meesten zijn daarna zo enthousiast dat ze door willen gaan. Ze gaan verder als samenspelorkest om zich op die manier verder muzikaal te ontwikkelen. Ook gaan veel nieuwe muzikanten muziekles nemen”, heeft de ervaring Bloem inmiddels geleerd.

In de Kempendorpen Lage Mierde, Vessem en Middelbeers is het eerste Nieuw Talent Orkest al actief. In maart 2023 start een derde orkest bij Fanfare Wilhelmina in Eindhoven.

