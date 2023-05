Helder weer in Veldhoven vanochtend

Eindho­venaar heeft seks met 13-jarig weggelopen meisje ‘om van haar af te zijn’

DEN BOSCH – Dat een toen 23-jarige Eindhovenaar in 2020 seks had met een 13-jarig meisje, ontkent hij niet. Maar hij wist niet hoe oud ze was, zegt hij. Dat gelooft het Openbaar Ministerie niet. Maar een werkstraf van 180 uur is genoeg, zo werd geëist.