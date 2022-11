‘Het is belangrijk dat iedereen blij wordt in deze tijd’

VELDHOVEN - De ballonnenpiet had het woensdagmiddag urenlang druk in het Sinterklaashuis in de Citypassage. Tussen de opgestapelde cadeaus wachtte een lange rij mama’s, papa’s en kinderen geduldig op een fraaie ballonnencreatie.

Met een brede lach op zijn gezicht laat Noud zich door zijn moeder met een piet op de foto zetten. In zijn hand heeft de zevenjarige een geweer dat gemaakt is door de ballonnenpiet. ,,De ballonnenpiet noemde allemaal dingen op waaruit ik kon kiezen zoals een zwaard, bloem, giraf, hond en een geweer. Ik heb voor het geweer gekozen omdat ik dat het vetste vind.”

Noud kwam met zijn moeder Anne van der Linden toevallig langs het Sinterklaashuis gelopen. Hij weet al welk cadeau hij aan Sinterklaas vraagt. ,,Een Mario Kartbaan. Die kon de ballonnenpiet niet maken”, zegt hij desgevraagd.

Sinterklaas verruilde in 2020 na zes jaar museum ’t Oude Slot voor een onderkomen in het Citycentrum. Het museum vond het een eer om zes jaar lang het logeeradres van de sint te zijn, maar wilde niet dat het verblijf van de kindervriend exposities in de weg stond. Jaarlijks bezochten zo’n 1500 tot 2000 kinderen en volwassenen het Sinterklaashuis. Een deel van de Pieten verbleef elk jaar al in het Citycentrum. De winkeliersvereniging van het centrum was dan ook graag bereid om ook de goedheiligman onderdak te bieden.

Maar op deze woensdag blijft de fraaie goudkleurige zetel met rode fluwelen bekleding leeg. Ook in zijn kantoor, achter in zijn tijdelijke verblijf, is het rustig. En in het spijlenbed ligt alleen een sinterklaaspop. De sint is er vandaag niet. ,,Hij neemt nu rust zodat hij straks fris en fruitig aan de grote dag kan beginnen”, legt een van de drie aanwezige pieten uit. En dat is maar goed ook, want Bobbi (5) en Pip (9) hebben allebei een heel lange verlanglijst gemaakt, zegt hun moeder Stephanie van der Heijden. ,,Daar krijgt de sint het nog druk mee”, voegt ze toe.

Extra zacht

Om er even uit te zijn op de woensdagmiddag zijn ze naar het Sinterklaashuis gekomen. De twee leerlingen van basisschool Eigenwijs hebben allebei een kleurrijke bloem door de ballonnenpiet laten maken. ,,De bloem zet ik straks op mijn slaapkamer”, zegt Pip. Op haar verlanglijst staat onder meer een Squishmallow knuffel. ,,Die zijn extra zacht”, weet ze. En Bobbi wil heel graag een K3 karaoke microfoon. Deze periode brengt bij moeder Stephanie weer herinneringen naar boven. ,,Ik vond het vroeger altijd retespannend. Maar al in groep 3 viel ik van mijn geloof af. Dat vond ik achteraf gezien wel heel jammer, zeker als ik nu zie hoe mijn kinderen er van genieten.” Even later schuift haar kroost aan bij een tafel waarop ze met een piet aan een kleurplaat werken.

Meriam (11), Lamar (7) en Manal (2) zijn met moeder Zinah aanwezig. De kinderen zijn hier opgegroeid met Sinterklaas. Voor Zinah was de goedheiligman helemaal nieuw toen ze veertien jaar geleden vanuit Irak naar ons land kwam. ,,Wij kennen wel Papá Noel, de kerstman. Voor mijn jongste kinderen is dit een spannende periode. Het is belangrijk dat iedereen blij wordt in deze tijd.” Vrijdag 25 november is de volgende activiteit in het Sinterklaashuis. Tussen 15.00 en 19.00 uur kan de jeugd er terecht om strijkkralen te maken.