‘Het leukste is om iemand te laten struikelen’

Sasha Chumachen­ko pakt zilver op WK dammen: ‘Ik wil minimaal één keer wereldkam­pi­oen worden’

VELDHOVEN - Sasha Chumachenko (13) heeft een doel. Ze wil wereldkampioen dammen worden. Afgelopen weekend was de Veldhovense er dichtbij. In Antalya behaalde ze zilver op het WK jeugddammen rapid in de categorie pupillen.

9 november