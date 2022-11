Het Oranjeplein in Veldhoven viert toch nog Oranjefeestje: Gakpooooo!

Vrijwilli­ger bridgetoer­nooi Veldhoven bij College Rechten voor de Mens: ‘Ik doe dit voor andere mensen met een hulpmiddel’

UTRECHT/VELDHOVEN - Heeft de bridgebond Paul Bosch van Drakestein gediscrimineerd door hem in eerste instantie af te wijzen als vrijwilliger voor een groot toernooi in Veldhoven? Die vraag stond dinsdag centraal tijdens een zitting van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.

18 oktober