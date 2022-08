Hilde Neus uit Suriname én Veldhoven geeft lezing over vrouwen en slavernij

Hilde Neus-van der Putten (61) uit Suriname geeft op vrijdag 19 augustus in de bibliotheek Veldhoven een lezing over vrouwen en slavernij in het 18e-eeuwse Suriname. Ze woonde tot haar 23e jaar in Veldhoven.

Ze is 7 jaar als het gezin Van der Putten van de Aerdmennekesbaan verhuist naar de Eindstraat in Zeelst. ,,Ik heb leuke herinneringen aan mijn jeugd, hoewel ik wel al iemand was met een eigen persoonlijkheid. Of zoals de nonnen tegen mijn ouders zeiden: ‘Hilde maakt van haar hart geen moordkuil’.” Na het Anton van Duinkerkencollege volgt de Pedagogische Academie in Eindhoven. ,,Dat was een prima basis om in mijn latere leven mijn passie en interesses te volgen.”

Surinaamse wortels

Als 14-jarige gaat ze babysitten in een gezin in de wijk d’Ekker waarvan de moeder Surinaamse wortels heeft. Zo komt ze in het Surinaamse circuit terecht. Twee jaar later ontmoet ze in een Surinaamse soos op de Kleine Berg in Eindhoven de dan 23-jarige Edmund Neus. ,,Hij studeerde Electrotechniek aan de TU/e. Na zijn studie wilde hij terug naar Suriname om zijn land te helpen opbouwen. Toen het zover was, vonden er de coup en de decembermoorden plaats. We zochten en vonden een alternatief in Tanzania.”

Inmiddels getrouwd geeft ze er gedurende zes jaar les en wordt ze moeder van de kinderen Maisha en Jonathan. Na een jaar Nederland vertrekt het gezin dan toch naar Suriname. Haar man gaat er werken voor telefoonbedrijf Telesur en de geboren Veldhovense zal er jarenlang op diverse niveaus in het onderwijs werken. Inmiddels werkt ze al weer jaren op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ze is gespecialiseerd in de Surinaamse geschiedenis en literatuur en in het bijzonder de positie van de vrouw. De neerlandica en publiciste gaat er promoveren op het onderwerp ‘Vrije vrouwen in de 18e eeuw in Suriname’.

Genoeg herinneringen aan Veldhoven

Haar beide broers wonen nog steeds in Veldhoven. ,,Vrijwel jaarlijks ga ik in Nederland op vakantie en ben dan ook veel in Veldhoven. De voortand van mijn zoon is er ooit op de glijbaan van Den Ekkerman uitgetikt. Mijn vader dook die vervolgens op van de bodem. Ik heb nog genoeg herinneringen aan Veldhoven. Wat opvallend is, vroeger stond aan het einde van de Eindstraat het koren op de akkers, tot aan de snelweg. Dat is nu allemaal verdwenen en vervangen door de vooruitgang en de techniek van ASML.”

De lezing die ze tijdens haar komende bezoek aan Nederland geeft, gaat over het levensverhaal van twee heel verschillende vrouwen: een plantagehoudster en een slavin. Over de plantagehoudster schreef zij in 2003 het boek ‘Susanna du Plessis, portret van een slavenmeesteres’. De lezing vindt op 19 augustus plaats van 14.00 tot 15.30 uur. Deelname is gratis, wel moet vooraf worden aangemeld op bibliotheekveldhoven.nl/slavernij.