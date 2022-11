Hovense Herenboeren zijn nog steeds op zoek naar geschikte plek in regio Veldhoven-Eindhoven

Fossiel­vrije wasserij van Ergon over een jaar klaar: ‘De onderbroe­ken van Severinus blijven elke week komen’

VELDHOVEN - Over ongeveer een jaar moet hij klaar zijn, de eerste wasserij van Europa die fossielvrij wast op temperaturen tot 55 graden. De nieuwe Ergon Wasserij verrijst op De Run in Veldhoven, het bedrijventerrein waar de wasserij sinds 2005 is gevestigd.

27 oktober