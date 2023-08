Huis in Veldhoven sinds begin jaren negentig 5,3 keer zoveel waard geworden

Cindy de Koning verlaat Omroep Brabant: ‘Ik wilde diegene zijn die je een glimlach bracht’

EINDHOVEN/SON - Cindy de Koning trekt woensdag de deur voor het laatst in het slot bij Omroep Brabant in Son. Na 28 jaar verruilt ze de zender voor de TU/e, waar ze voorlichter wordt. De huisvriendin van de luisteraar, dat is wat ze wilde zijn.