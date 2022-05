In de jubilerende vlindertuin in Veldhoven heeft elke vlinder ‘een eigen plant’

VELDHOVEN - Vijfentwintig jaar geleden werd aan het Ariespad in Veldhoven een vlindertuin aangelegd door het IVN op initiatief van Jo van Dun en Piet Vermeulen. Tegenwoordig is het een vlinder/insectentuin met een grote biodiversiteit.

,,De toevoeging insectentuin was nodig omdat we merkten dat mensen een beeld hadden van een gecultiveerde overdekte tuin waar ze even vlinders wilden komen fotografen”, vertelt José van Lieshout van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.

Quote Alle vlinders hebben hun eigen waardplant waar vlinders eitjes op leggen en rupsen van eten José van Lieshout, vrijwilliger

Ze is één van de twaalf vrijwilligers en al 23 jaar actief bij de vlindertuin. ,,In onze tuin staan zoveel mogelijk planten geschikt voor vlinders en verschillende waardplanten die geschikt zijn voor de rupsen. Een waardplant is een plant waar vlinders eitjes op leggen en rupsen van eten. Zo is de brandnetel een waardplant voor de vlindersoorten kleine vos, dagpauwoog, atalanta en gehakkelde aurelia; venkel is dat voor de koninginnenpage. Zo hebben alle vlinders hun eigen plant.”

De vlindertuin werd in 1997 met medewerking van de gemeente aangelegd bij het verenigingsgebouw. Van Lieshout: ,,Initiatiefnemer Jo van Dun was iemand die van overal waar hij kwam zaadjes meenam.”

Jo van Dun Vlindertuin

,,Hij begon de tuin met verschillende biotopen en de bijbehorende planten”, vult Lia Verhagen aan, die 13 jaar actief is bij de tuin. Na het overlijden van Van Dun in 2003 werd de tuin omgedoopt tot Jo van Dun Vlindertuin. In de loop van de tijd bleek dat er niet genoeg ruimte was voor de verschillende biotopen, dus is dat idee losgelaten.

Wel is de tuin uitgebreid om zoveel mogelijk biodiversiteit te krijgen. Er kwamen een rotstuin en een vijver bij en de paden werden verhard. Ook staan er een insectentoren en een insectenmuur waar zweefvliegen, kevers, bijen, wespen en andere insecten te vinden zijn. Daarnaast is er een kruidenspiraal voor bijen en is er een voorbeeldtuin ‘tegel eruit, plant erin’ met verschillende vormen van water doorlaatbare grondbedekking.

Quote Je hoeft niet te weten hoe alle planten heten. Hoewel het wel handig is als je niet zomaar alle planten eruit trekt, maar al doende leert men José van Lieshout

In de loop van de tijd kreeg het IVN er steeds meer grond bij, waardoor de tuin nu zo’n 1100 vierkante meter groot is. Een wens voor de toekomst is om weer een bijenvolk te krijgen met imker. Dat was er een tijdje, totdat de imker stopte vanwege zijn leeftijd.

Meer handjes

Een andere wens is meer handjes ,,En daar is helemaal geen bijzondere kennis voor nodig”, aldus de vrouwen. ,,Je hoeft niet te weten hoe alle planten heten. Hoewel het wel handig is als je niet zomaar alle planten eruit trekt, maar al doende leert men.”

Quote Maandagoch­tend samen in de tuin werken is voor mij een hele fijne start van de week Lia Verhagen, vrijwilliger

Verhagen: ,,Ik ben ontzettend graag buiten en thuis kan ik ook in de tuin werken, maar dan werk ik alleen. Maandagochtend samen in de tuin werken is voor mij een hele fijne start van de week. We hebben het heel gezellig samen.” Van Lieshout: ,,Soms discussiëren we over de planten, maar ook over wat er in de wereld speelt.”

Op 26 juni van 13.00 tot 17.00 uur wordt het jubileum gevierd met een open dag. Een van de wethouders zal op die dag een nieuw informatiebord onthullen.