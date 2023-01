Inwoners van Waalre deden in 2022 het vaakst aangifte van autodiefstal

Autodieven konden vorig jaar in het oosten van Brabant hun geluk niet op: daar werden relatief de meeste auto’s van heel Nederland gestolen. Waalre is landelijk gezien zelfs de hoofdstad als het gaat om autodiefstallen, blijkt uit aangiftecijfers van databureau LocalFocus. In verhouding waren daar in 2022 de meeste mensen hun auto kwijt.

Waalre was aan het eind van 2022 ‘slechts’ 21 auto’s armer, maar de kans dat je eigen auto werd gestolen blijkt er groter dan in steden als Rotterdam of Amsterdam. 9,6 diefstallen per 10.000 inwoners is een groot aantal, maar de gemeente Son en Breugel doet daar niet veel voor onder. Met 17 gestolen auto’s was het daar 6,8 keer per 10.000 inwoners raak.

Ook Eindhoven (200 diefstallen, 5,4 per 10.000 inwoners) en Veldhoven (30 diefstallen, 4,6 per 10.000 inwoners) bleken vorig jaar populaire plaatsen voor autodieven. Ter vergelijking: in Rotterdam werden ‘maar’ 3,7 auto’s gestolen per een 10.000 inwoners. Hybride en elektrische auto’s werden het vaakst gestolen.

Helmonders misten vaker snorfiets dan Rotterdammers

Brabantse brom- en snorfietseigenaren moesten vorig jaar vooral uitkijken in Helmond. Daar werden, na Diemen en Schiedam, de meeste scootereigenaren van hun voertuig beroofd. 157 keer deed iemand in de stad aangifte van zo’n diefstal (7,9 keer per 10.000 inwoners).

Rotterdammers misten naar verhouding minder vaak hun brom- of snorfiets (7,1 keer per 10.000 inwoners). Maar niet alleen het oosten van Brabant scoorde slecht, want de landelijke trend is ook niet positief: gemiddeld werden vorig jaar zo’n 21 procent meer voertuigen gestolen dan in 2021.

Hieronder zie je hoe vaak voertuigen werden gestolen in jouw gemeente:

