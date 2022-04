Johan wil Mont Blanc bedwingen voor kinderen met kanker

VELDHOVEN - Veldhovenaar Johan Jansen heeft al meerdere jaren bergtoppen bedwongen voor KiKa. In 2012, 2013 en 2015 liep hij mee, dit jaar hoopt hij bij te dragen aan het doel van Naar de Top voor KiKa om 1 miljoen euro in te zamelen. Daarvoor gaat hij meedoen aan de Mont Blanc-editie.

,,Als klein kind was ik al gefascineerd door de Zwitserse bergen met hun hoge pieken. Met mijn zwager maakte ik bergtochten en de combinatie met een goed doel was voor mij indertijd de trigger om me in te zetten voor Naar de Top voor KiKa. Ik heb zelf jonge kinderen, dus dan kun je je goed verplaatsen in ouders en kinderen die dat meemaken. Recent nog heeft een zoon van goede vrienden leukemie overleefd. ”

Vierduizenders

In juli gaat het team van Jansen naar de Alpen om te starten met vierduizenders in het Monte Rosa-gebied. Daarna staat de Mont Blanc in de Franse Alpen op het programma. ,,Parallel aan het hoogste doel qua donaties willen we ook de hoogste top in de Alpen bedwingen en nog een stapje extra zetten. Dat wordt spannend. Ik kan alleen maar zeggen dat we het heel graag willen, of het lukt zal blijken.” Beklimmers van de Mont Blanc zijn afhankelijk van hun fysieke gesteldheid en de weersomstandigheden.

Als het echt zwaar wordt, helpt het de deelnemers ook het doel voor ogen te houden. Jansen: ,,Het is fysiek een heel zware week omdat je meerdere vierduizenders in een week klimt. Het is ook een hele bijzondere week omdat je als team heel intensief met elkaar optrekt. Je smeedt daar vriendschappen. Emotioneel is het ook zwaar omdat je weet dat je het doet dit voor kinderen die kanker hebben, maar het is vooral een hele dankbare week. Op de top heb je het juichmoment en als je dan samen veilig afdaalt en weer in Nederland komt, is je missie voltooid. Het is moeilijk te omschrijven, maar het is echt heel bijzonder. Het zijn mensen van alle leeftijd en allerlei achtergronden, met allemaal hetzelfde doel voor ogen.

Voorbereiding

Jansens voorbereiding bestaat uit hardlopen, wielrennen in combinatie met krachtsport en lange afstanden wandelen in de Limburgse heuvels en de Utrechts Heuvelrug, krachttraining en fietsen. ,,We gaan met het team in Vaals wandelen. Fysieke voorbereiding is alles. Alles wat ik kan doen, doe ik. Als ik daar struikel en mijn been breek is het zo, maar verder laat ik niets aan het toeval over.”

Eenmaal ter plaatse vertrekken de klimmers in alle vroegte om voor de middag van de berg af te zijn, omdat ’s middags de weersomstandigheden instabieler zijn. ,,Meestal staan we aan het begin van de ochtend op de top en zien we daar de zon opkomen.” Jansen wil zelf minimaal 2000 euro ophalen. Doneren kan door via www.actievoorkika.nl/steun te zoeken op Johans naam.