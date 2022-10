Jonge Nuenense fotografe op podium van Kiek Veldhoven: ‘Als kind observeerde ik al mensen’

VELDHOVEN - De Nuenense fotografe Yvela Verhuizen is pas 20 jaar, maar timmert al flink aan de weg. Aangemoedigd door meerdere podiumplaatsen bij National Geographic Junior -fotowedstrijden is ze blijven fotograferen. Tijdens de vierde editie van Kiek Veldhoven staan zij en fotograaf des vaderlands Jan Dirk van der Burg centraal.

Van der Burg staat vooral bekend om zijn humoristische werk. Hij maakte fotoseries als olifantenpaadjes, mannen van de huishoudbeurs, hondenpoep, toys for boys en kantoorcultuur.

Verhuizen volgt het tweede jaar van de studie Photography, Film & the Digital op Sint Joost School of Art & Design. Toen ze twaalf was, begon ze met het fotograferen van bloemen op haar iPod. ,,Het mooie daaraan vond ik dat zo’n bloem een paar dagen later was verwelkt, dus dat het echt een momentopname is. Sindsdien fotografeerde ik veel natuur en ben ik dat op Instagram gaan posten. Toen mensen reageerden dat ze het mooi vonden, kreeg ik iets meer zelfvertrouwen.”

De jonge Nuenense deed mee aan de fotowedstrijden National Geographic Junior in 2017 en 2018 en werd daar derde en tweede. Steeds meer mensen vroegen haar of ze ook een portret wilde maken en hoewel ze dat eerst afhield, ging ze overstag toen vriendinnen daarom vroegen. ,,Als kind observeerde ik mensen altijd al heel goed, ik denk dat het met dat kijken allemaal begonnen is. In mijn foto’s zie je terug dat er afstand is, maar dat het toch dichtbij lijkt.”

Quote Tijdens het fotografe­ren in Hemelrij­ken heb ervaren dat ik het mooi vind om de wereld te laten zien vanuit mijn perspec­tief Yvela Verhuizen

,,Nu is fotografie een deel van mijn leven. Het is samen met film een soort gezonde obsessie geworden. Ik wil uitgroeien tot een betere fotograaf en fotografie en video nog meer ontdekken in mijn jaren op het Sint Joost. Ik leer hoe je met verhalen om een foto kunt spelen. Het gaat mij niet om een perfect plaatje, maar om het gevoel dat je bij een foto krijgt, waardoor je langer naar een foto wilt kijken.”

Haar halen in Hemelrijken

Wat ze precies na haar opleiding wil, weet ze nog niet. Wel ontdekte ze de afgelopen jaren dat het documentaire werken haar erg aanspreekt. ,,Omdat ik geadopteerd ben en in Nuenen opgegroeid, heb ik niet ervaren hoe het is om op te groeien in een wijk met verschillende culturen. Daarom ben ik in de Eindhovense wijk Hemelrijken gaan fotograferen. Verhuizen kende de wijk omdat ze daar altijd haar haalde voor haar vlechten. ,,Ik voelde me daar altijd wel thuis en wilde graag onderzoeken hoe het was om daar langere tijd te zijn. Ik heb daar kinderen gesproken en mensen gefotografeerd en gefilmd. Toen heb ik ervaren dat ik het mooi vind om verhalen te vertellen vanuit mijn perspectief en te laten zien hoe ik naar de wereld kijk.”

Foto’s insturen

Organisator Jarno van Osch ontdekte Verhuizen doordat ze de hashtag Eindhoven gebruikte bij haar foto's. De jonge fotografe laat tijdens Kiek natuurfoto’s zien, maar ook foto’s die ze maakte in Hemelrijken. Kiek Veldhoven op woensdag 9 november is een interactief evenement. Het publiek kan direct vragen stellen en een vast onderdeel is de fotobespreking, waarvoor bezoekers vooraf een van hun eigen foto’s kunnen insturen die past bij het hoofdthema van deze avond: humor in fotografie. Deelnemers kunnen hun foto mailen naar info@deschalm.com. Het is mogelijk dat de foto door Jan Dirk van der Burg wordt besproken. Tickets kosten 9 euro en zijn te koop via deschalm.com.