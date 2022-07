Jubilarissen Sub Umbra kunnen hun harmonie nog niet missen

VELDHOVEN - Leo van Keulen (89) heeft vijf jubileumspeldjes thuisliggen. Hij is al zeventig jaar lid van harmonie Sub Umbra. Oud-voorzitter Joop van Rooij (76) is zestig jaar lid. Samen zijn ze gehuldigd voor het bereiken van deze mijlpaal.

Voetbal of de harmonie. Dat was de keuze voor Van Keulen kort na de Tweede Wereldoorlog. ,,Ik koos voor de harmonie toen meester Van de Wildenberg, het hoofd van de school en voorzitter van de harmonie, me vroeg. De trombone werd mijn instrument. Later ben ik overgestapt op bas.”

Van Rooij begon met slagwerk, daarna bariton en bas. Zo’n twintig jaar maakte hij deel uit van het bestuur. ,,Ik was onder meer secretaris en ben zeven jaar voorzitter geweest. Een hoogtepunt tijdens mijn voorzitterschap was een concertreis naar Italië. Met zeventig mensen vlogen we naar Italië om er drie optredens te verzorgen. Dat was een schitterende reis.”

De periodieke concoursen noemen de twee als hoogtepunten. Van Keulen: ,,Ons laatste concours was in 2019 in Zutphen onder onze nieuwe dirigent Arjan Gaasbeek. Ik speelde toen voor het eerst niet meer mee. Het orkest behaalde het hoogste aantal punten van alle deelnemers aan het concours: een eerste prijs met lof.”

De jubilarissen maakten alle dirigenten van het Sub Umbra van na de oorlog mee. De in 1963 overleden dirigent Frans van Abeelen staat hen nog goed bij. Van Rooij: ,,Hij kon tijdens de repetitie behoorlijk uit zijn slof schieten. Na afloop praatte hij dat weer goed. ‘Ik had het niet tegen de muzikant, maar tegen het instrument’, zei hij dan”.

Gaandeweg zijn Van Keulen en Van Rooij muzikale maatjes geworden. ,,Tientallen jaren zaten we als basspelers naast elkaar in het orkest. Ook onze vrouwen kunnen het goed met elkaar vinden”, stelt Van Rooij. Sinds tien jaar is hij vanwege lichamelijke ongemakken geen actief muzikant meer. Wel is hij nog secretaris van de Stichting Vrienden van de Harmonie. En elke dinsdag is hij met zijn maat bij de repetitie aanwezig. Ook de optredens van het groot orkest laat het duo niet schieten. Van Rooij: ,,Dan trekken we allebei onze smoking aan met daarop het jubileumspeldje en onze Koninklijke onderscheiding. Zo lopen we dan trots rond.”

Tot voor vijf jaar zeulde Van Keulen zijn grote bas nog achter op de fiets mee naar de repetitie. ,,Toen was mijn fiets versleten. Sindsdien kom ik met de auto. Na de repetitie met het jeugdorkest breng ik de bas en auto weer naar huis. Dan loop ik weer terug naar ons repetitielokaal De Ligt voor de gezellige nazit na de repetitie.” Het muziek maken kan Van Keulen nog niet loslaten. Op maandag speelt hij bas in het Blue Monday Orchestra van Art4U, op dinsdag in het jeugdorkest van Sub Umbra en op woensdag kan de Alexanderband op hem rekenen. ,,Ik loop nu tegen de negentig, maar ik wil er echt nog bij horen. Ik kan nog geen keuze maken wat ik zal laten vallen want ik doe het allemaal even graag.” Sub Umbra is dan ook een gezellige club, vindt Van Rooij. ,,Nieuwe leden worden vlot opgenomen in het geheel. Er wordt op een hoog niveau muziek gemaakt en af en toe hebben we een buitenlandse trip.”