Just Us gaat in Spanje laten zien wat ze in huis heeft

VELDHOVEN - Vocalgroup Just Us is de enige Nederlandse deelnemer aan het internationale korenfestival Sing for Gold. Op 14 en 15 oktober strijdt de Veldhovense zanggroep in het Spaanse Calella om de World Choral Cup.

Bij een optreden van de Veldhovense zanggroep zie je geen instrumenten. ,,De stem is ons instrument. We zingen a capella tot wel achtstemmig”, zegt dirigent Angelo Smulders. In 1985 werd hij gevraagd als dirigent bij een op te richten koor. Carla van der Heiden is een alt en zingt al sinds de start mee.

,,Just Us komt voort uit een jongerenkoor. We wilden iets anders en we wilden goed worden.” Close harmony was toen net een nieuwe trend. Smulders: ,,We zijn met klassiek begonnen en gegroeid naar close harmony. In 1990 werden we in De Flint in Amersfoort Nederlands kampioen.”

Repertoire

In 37 jaar zingen bouwt de groep een repertoire op van meer dan driehonderd nummers. Die variëren van Mozart tot de Beatles. Just Us telt momenteel dertien zingende leden, een geluidsman, lichtvrouw en choreograaf. Jaarlijks verzorgen ze zo’n twaalf optredens waarbij het zwaartepunt rond kerst ligt. Ook lieten ze hun stemmen de afgelopen decennia horen op festivals in onder meer Ierland, China, Italië, Denemarken en Zuid-Korea.

Van der Heiden: ,,We willen ons onderscheiden en daar moet je hard voor werken. Maar we hebben ook veel lol samen. Als je plezier hebt in het zingen, kom je in een opwaartse spiraal.” Daar is Christ Spierings (bas) het mee eens. ,,Ergens naartoe werken geeft een boost, daardoor kom je tot goede resultaten.” Terwijl het koor in de coronaperiode wat stilviel, werd gezocht naar een doel om naartoe te werken.

Spierings: ,,Het is al weer lang geleden dat we een buitenlands festival hebben bezocht. We hebben gezocht naar een evenement dat bij ons past en ook financieel haalbaar is. Daar kwam Sing for Gold in Calella en Barcelona uit. Dit voorjaar hebben we ons daarvoor aangemeld.”

Enige Nederlandse deelnemer

Enkele ingestuurde nummers van Just Us overtuigden de organisatie om de zanggroep uit te nodigen. Ook de vijf nummers die ze gaan vertolken op het festival zijn inmiddels als goed beoordeeld. Smulders: ,,We doen mee aan het competitiedeel in de categorie pop, jazz en gospel. Tussen de 31 koren uit 23 landen zijn wij de enige Nederlandse deelnemer. We hebben gekozen voor een gemêleerd programma binnen de categorie zodat de jury een goed beeld krijgt van wat we in huis hebben.”

Ze zingen in Spanje het nummer Royals van Lorde, een tango van Astor Piazolla, Splanky van Count Basie en een nummer uit de Sami-cultuur. Met Laat me van Ramses Shaffy brengt de vocal group ook een Nederlands nummer.

Quote We hebben gekozen voor een gemêleerd programma binnen de categorie zodat de jury een goed beeld krijgt van wat we in huis hebben Angelo Smulders, Dirigent Just Us

De eerste en tweede ronde vinden plaats op 14 en 15 oktober. De beste drie overall nemen het op 15 oktober tegen elkaar op om de World Choral Cup. Naast deelname aan de wedstrijd neemt Just Us ook deel aan twee Friendship Concerts. Van der Heiden: ,,Daarvoor hebben we ons aangemeld. Samen met drie andere koren verzorgen we een concert van een uur. Eén in de buitenlucht, en één in een kerk in Calella.”

De groep die op dinsdag repeteert in Het Patronaat, zoekt ter versterking nog een hoge tenor en een lage bas. ,,We zingen nu met acht vrouwen en vijf mannen. Vooral mannen zijn lastig te krijgen in de korenwereld”, weet Smulders.