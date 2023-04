Kappersduo opent mobiele salon in omgebouwde schaftkeet bij ASML: ‘Veel mensen willen ermee op de foto’

Woning­markt koelt af, maar makkelijk een koophuis scoren in regio Eindhoven-Hel­mond is er nog niet bij

EINDHOVEN - De prijzen van koopwoningen dalen, het aantal verkochte huizen ook. Maar dat wil niet zeggen dat het nu opeens makkelijk is voor iedereen om een huis te kopen in de regio Eindhoven-Helmond. De hypotheekrente is hoog en om een gewilde tussenwoning te kopen moet een op de drie kopers nog steeds overbieden op de prijs.