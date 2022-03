Kickbokser sloeg Veldhovenaar blind op festival maar dacht zelf dat ‘die ene klap’ wel meeviel

De Vèrrekes­bla­os in Veldhoven: 33 jaar ontspannen en gas geven

VELDHOVEN - Ontspannen en lekker gas geven op het podium om de mensen te vermaken, dat is het doel van De Vèrrekesblaos. Het dweilorkest viert het 33-jarige bestaan op zaterdag 26 februari met een gratis toegankelijk kapellenfestival in dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.

