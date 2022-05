Kleine kledingwinkel in Veldhoven is groots op Facebook

De handelsgeest zit in haar bloed. Zowel haar vader als opa zaten in de handel en haar oom had een juwelierszaak. Op haar achtste verkocht ze zelfgemaakte oorbellen voor 50 cent per paar voor haar deur. ,,Ik hield iedereen aan die ik tegenkwam op de Sint Janstraat in Oerle, en ging niet naar binnen voor ik los was. Dat zat er zo met de paplepel in.”

Toen ze twaalf was, hielp ze oom Toon Bullens op de markt en vanaf haar veertiende knapte ze autostoeltjes op voor de verkoop. Toen ze 22 was, kwam de interesse voor de handel echt. ,,Toen moest ik zelf de kost gaan verdienen. Ik kocht autostoeltjes, boxen en kinderstoelen op vlooienmarkten en knapte die op en bekleedde ze opnieuw met zebra- of giraffeprint.”

Overstap naar kinderkleding

Het aanbod in autostoeltjes werd op een gegeven moment steeds groter, dus stapte Bullens over op het verkopen van haar dochters kleding in de schuur. ,,Ik verkocht ook wat voor vriendinnen en voor ik het wist had ik vijftig man die tweedehandskleding bracht voor een deel van de opbrengst.”

Ook had ze al een webshop, Kiekeboe en organiseerde veilingen voor de pronkstukken. In 2008 begon ze als franchisenemer van Mazzel een winkel van 50 vierkante meter in het Citycentrum. Na een jaar ging Bullens zelfstandig verder, toen nog vooral met directe handel. In de loop van de tijd werd dat merkkleding. ,,Mijn ex stelde dat voor en ik vond het doodeng. Ik had natuurlijk klandizie voor goedkopere kleding. Ik begon met Design Heroes - die shirts kosten 30 euro - en dan kochten ze er gewoon twee.” Van heinde en verre komen klanten sindsdien naar de winkel voor merken als Retour, Z8, Ballin, Nik & Nik en Malelions.

Ook nog twee keer ernstig ziek

De Veldhovense combineerde het opbouwen van haar bedrijf ook nog eens met twee keer herstellen van een agressieve vorm van borstkanker. ,,Als ondernemer schakel je meteen. Oké, dat gaan we doen. Ik had het geluk dat ik helemaal niet ziek werd van chemo. In het ziekenhuis snapten ze er niks van, maar daardoor heb ik geen enkele dag verlet.”

Wat het geheim is van haar succes? ,,In je merken geloven, een klantensysteem hebben en problemen altijd oplossen. Ook sociale media spelen een grote rol. Toen Facebook Hyves opvolgde dacht ik: wat moet je daar in godsnaam mee, dat zijn toch alleen privéfoto’s?”

Reuring op Facebook

Maar nu zit de Veldhovense dus op 41.807 volgers. ,,Allemaal organisch opgebouwd. Ik heb er niet voor geleerd, dus het zou nog beter kunnen. Soms deel ik dingen waarvan je denkt, wat heb je eraan. Maar je krijg wel reuring op Facebook.” Een succesactie zijn de stylingdagen. Het concept is simpel: kinderen mogen in een zelfgekozen setje kleding op de foto en hun haren worden gestyled. Bullens: ,,Ze voelen zich even model.”