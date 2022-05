Kunstenares Cor de Boer-Sinia blijkt familie te hebben in Veldhoven: ‘Als klein meisje wist ik niet dat ze schilderde’

Snackbarei­ge­naar voorkomt brand bij Veldhoven­se super: ‘Tegen gekken kun je je niet wapenen’

VELDHOVEN- Het had een haar gescheeld of supermarkt Plus Van Reijen in Veldhoven was in de hens gegaan. Onverlaten staken afgelopen zondagavond winkelwagens onder een overkapping in brand. Een oplettende snackbareigenaar wist erger te voorkomen en bluste het vuur.

