Laura kreeg op jonge leeftijd een maagverkleining: ‘Het is geen kwestie van even opereren en klaar’

Handballer Kay Smits is frustra­ties kwijt en wil met Oranje naar EK

Kay Smits meldde zich begin deze week met een grote lach bij Oranje. De veelscorende opbouwer was dit seizoen bij zijn Duitse club Magdeburg lange tijd reserve, maar inmiddels speelt Smits bijna alles. ,,Ik heb me vaak gefrustreerd gevoeld en het was lastig om mijn geduld te bewaren. Ik had het gevoel dat de situatie uitzichtloos was.