Levendig laatste verkiezingsdebat in Veldhoven: ‘Neem nooit mozaïektegeltjes in de badkamer’

'Rij niét de berm in op de N69 bij gillende sirenes'; rijinstruc­teur legt uit hoe het dan wel moet

VELDHOVEN/WAALRE - Wát je ook doet als een ambulance of ander hulpvoertuig met loeiende sirenes achter je rijdt, bijvoorbeeld op de N69: schiet niét de berm in. Dat zegt Wilbert van Beersum (65) van de Veldhovense Rijinstructeurs Opleiding. ,,Je kunt dan doorglijden en een boom of paal raken.” Maar wat moet je wel doen?

3 februari