Leveranciers van ASML moeten hogere prijzen aantonen; afscheid Gerard Kleisterlee van ASML

Megamoskee in Eindhoven na jaren bouwen nog steeds niet af: ‘Er zijn nog tonnen aan donaties nodig’

EINDHOVEN – Na vijf jaar bouwen is de grootste moskee van Eindhoven nog steeds niet af. Om geld in te zamelen voor de bouw, zette de achterban tijdens de vastenmaand ramadan nog een keer alles op alles. ,,We hebben nog tussen de 3 en 4 ton nodig.”