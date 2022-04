‘Lightversie’ zo druk als vanouds: extra vroeg opgestaan

,,Mensen hebben het echt gemist, het was al vroeg druk”, constateert Ivo Gijsbers van het organiserende Stichting Evenementen Veldhoven in de ochtend. Dat beaamt de familie Van Giezen uit Veldhoven. Moeder Aline is met dochters Malou (11), Birgit (10) en vriendin Elin (12) deze morgen extra vroeg opgestaan. ,,We zaten hier al om half acht. Er liepen toen al oudere mensen rond, ze keken naar oudere spullen”, zag Elin.

Lievelingsjurk moet weg, te klein

De familie verkocht andere jaren op Koningsdag al eens spullen in het Eindhovense Stadswandelpark. Op de Veldhovense Oranjemarkt staan ze voor het eerst. Vlakbij Theater de Schalm hebben ze een meterslange grondplaats die vol ligt met koopwaar. ,,We hebben zelf uitgezocht wat we weg willen doen”, zegt Birgit.

Tot haar spijt zit daar ook haar lievelingsjurk bij. ,,Die wilde ik eigenlijk niet weg doen, maar hij is te klein.” Een uur na aankomst hebben de meisjes al twee speelgoedauto’s, een jurk en een sportbroekje verkocht. Elin is met haar zus Juno (13) ook nog in de keuken actief geweest. ,,We hebben cupcakes gemaakt. Die komen wat later. Anders staan ze te lang en dan drogen ze uit”, weet de jonge bakker. Wat gaan ze met de opbrengst van de verkopen doen? ,,Het geld sparen we. We willen eigenlijk een hond, maar die is te duur”, zegt Malou.

Blusdiploma verdienen

Quote Niet alles in één keer opsnoepen hè Burgemeester Marcel Delhez Naast talloze gratis grondplaatsen staan er ook honderd kramen. ,,We hebben dit jaar een light-versie van de markt, dus geen podia en bars. De jeugdbrandweer heeft aangeboden om een demo te komen geven”, vertelt Esther America van de organisatie.

Terwijl de Fistkapel het publiek met hun vrolijke muziek vermaakt, kunnen brandweermannen in spe op het plein bij The Post een blusdiploma verdienen. Daar zijn IJsbrand (bijna 2) en Mariah Zoë (7 maanden) Visser nog te klein voor. Met hun ouders Timo en Donna Visser zijn ze voor het eerst op de Oranjemarkt. Het gezin behoort tot de eerste bewoners van de nieuwe wijk Huysackers. ,,Dit is een grote vrijmarkt met leuke eetkraampjes. Mooi dat ook in de Citypassage grondplaatsen zijn”, zegt Timo. Zijn echtgenote heeft al een letterbord en twee oude geëmailleerde vergieten op de kop getikt. Zelf is hij op zoek naar elpees uit de jaren 80 en 90.

Voor de 6-jarige Ties van Doren kan de dag al vroeg niet meer stuk. Hij is een van de winnaars van een kleurwedstrijd en krijgt van de burgemeester een tegoedbon van Jamin. ,,Maar niet alles in één keer opsnoepen hè”, luidt het welgemeende advies van de burgervader.