Lotte en Luca wagen een kans in de Veldhovense horeca

update Brand bij islami­tisch centrum in Zeelst ‘had je kunnen zien aankomen’

VELDHOVEN - In het Veldhovense kerkdorp Zeelst zijn ze niet verrast door de brandstichting in het islamitisch centrum aan de Kruisstraat. ‘Het zat er een keer aan te komen dat het mis zou gaan’, is een veelgehoorde reactie van mensen die zaterdag even een kijkje komen nemen.

21 augustus