Man fietst tegen openstaande autodeur in Veldhoven, gewond naar het ziekenhuis

Prinsenpak kan eindelijk de kist in na afsluiting expositie Veldhoven 100

VELDHOVEN - Een van de opvallende stukken op de expositie over 100 jaar gemeente Veldhoven was de outfit van Veldhovens eerste prinses carnaval, Esther Wouters. Zij was zondag als een van de bruikleengevers aanwezig bij de afsluiting van de expositie in museum ’t Oude Slot.

22 mei