Met Collectiehuis laat museum ’t Oude Slot ook de spullen in depot zien

Het gebouw waarin het museum jarenlang wisselexposities liet zien, is sinds kort ingericht als Collectiehuis. De benedenverdieping staat vol met onder meer religieuze objecten, landbouwgereedschappen, paardenhamen, schilderijen, kleding en keukengerei. ,,We bewaren ook spullen uit de collectie Veldhoven waarvan we denken dat die belangrijk voor Veldhoven zijn om te bewaren”, vertelt directeur Hans Sonnemans.

De bovenverdieping is een walhalla voor de liefhebber van volks- en centprenten. De prentencollectie is indertijd door de gemeente aangekocht van cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers uit de collectie Maas-Rooijakkers. Sonnemans: ,,Met zestienhonderdstuks is dit prentenkabinet het op twee na grootste van Nederland. Alle prenten zijn ook in hoge resolutie te zien op de website van het museum.” De bezoeker kan zowel beneden als boven ook nog verschillende lades openen waarin objecten onder een glasplaat te bekijken zijn.

Oudste object is een schepenkist

Het oudste object is een schepenenkist die in de late middeleeuwen in Zandoerle werd gebruikt. ,,Daarin werden de wetrollen van de schepenen, de vroegere bestuurders, bewaard”, legt de directeur uit.

Dankzij het werk van vrijwilligers is inmiddels vrijwel de gehele collectie ook digitaal toegankelijk via de website van het museum. In de loop van dit jaar krijgen alle objecten in het museum een QR-code. Daarmee wordt de bezoeker doorgeleid naar de pagina van het object op de website. ,,Daar is alle informatie over het object te lezen. Het verhaal achter het object maakt het interessant. Zo staat er bijvoorbeeld een circa honderd jaar oude stoof in het museum. Die werd door Veldhovens eerste burgervader, burgemeester Van Hooff, gebruikt om zijn voeten warm te houden als hij in zijn koets op pad ging.”

Quote Er zijn maar enkele musea die dit doen Hans Sonnemans, directeur

Een museum dat alles wat in depot is ook presenteert, is vrij bijzonder in ons land, stelt Sonnemans. ,,Er zijn maar enkele musea die dit doen. We zijn er trots op dat we hier in Veldhoven onze complete collectie kunnen tonen.” Trots is de directeur ook op het bezoek van ruim honderd studenten van de Amsterdamse Rijnwardt Academie, Nederlands enige erfgoedopleiding op hbo-niveau. ,,In vier sessies heb ik ze vorige maand uitleg gegeven hoe wij als klein museum hiermee omgaan.”

Wat minder tijdelijke exposities

Door het Collectiehuis moet het museum op het gebied van evenementen wel een veer laten. Sonnemans: ,,Er zullen wat minder tijdelijke exposities plaatsvinden. En het Literair Café kan nu alleen nog met mooi weer hier, in de buitenlucht plaatsvinden. De resterende edities gaan naar Theater de Schalm.”

De ingebruikname van het Collectiehuis heeft tevens als doel om de verblijfsduur van de bezoeker te verlengen. Ook de komst van het beeld Daidalos in de museumtuin levert daaraan een bijdrage. Het bronzen beeld van kunstenaar Hans van Eerd is afgelopen donderdag verhuisd van de hoek Burgemeester Van Hoofflaan-Bossebaan naar de museumtuin. Omdat er nu veel meer te zien is, heeft het museum de entreeprijs per 1 januari 2023 verhoogd. Volwassenen betalen 5,50 euro en jongeren tot en met 17 jaar 3,50 euro.