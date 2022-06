‘Met de neus in de boter vallen’ bij opgraving Oerle

Joeri Groot (25) uit Almere is tweedejaars student aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behoort tot een groep studenten die twee weken lang op deze locatie werkt. Voorzichtig haalt hij met een schep laagjes zand uit een kuil. Ondanks de blaren op zijn handen vindt hij het werk interessant. ,,Later wil ik als archeoloog graag het veld in.” Een verkleuring in het zand duidt volgens de archeoloog in spe op een dakdragende paal uit de Romeinse tijd. ,,We kijken nu hoe diep deze in de grond staat. Dat wordt vervolgens vastgelegd met een foto en in een tekening.”

Scherf verdwijnt in vondstzakje

Terwijl de thermometer de 26 graden aantikt, staat een groepje leerlingen van basisschool De Verrekijker uit Veldhoven voorovergebogen in een werkput van zo’n 1,30 meter diep. Met een troffeltje graven ze voorzichtig in het gele zand. ,,Wij zijn veel bezig met leren door te doen”, vertelt leerkracht Mieke Prinsen. ,,Ik voel hier iets”, roept een van de leerlingen al snel enthousiast. Een opgegraven scherf verdwijnt in een vondstzakje.

ACASA is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Anne van Hilst is een van de projectleiders van de veldcursus. Ze is enthousiast over de vondst van houtskoolmeilers. Dat zijn een soort heuvels met daarin een gat waarin met vuur houtskool werd geproduceerd. ,,We hebben ook hamerslag en slakmateriaal gevonden. Daardoor weten we dat hier in de periode 50 voor en 50 na Christus een smid aan het werk is geweest.”

Quote Hij ligt zo lekker in de hand. Ik denk dat deze vroeger als handbijl is gebruikt Jo van Buel

Bezoeker Jo van Buel diept een flinke kei op uit een meegebrachte plastic zak. Hij is lid van heemkundevereniging Vessem Knegsel Wintelre. ,,Als ik iets lees over archeologie ben ik erbij.” De kei heeft hij aan de Oude Dijk in het buitengebied van Knegsel gevonden. ,,Hij ligt zo lekker in de hand. Ik denk dat deze vroeger als handbijl is gebruikt.” Maar net als bij Tussen Kunst en Kitsch vaak het geval is, wordt hij teleurgesteld door een van de archeologen.

Op 1 juli worden de putten weer dichtgegooid. Van Hilst vindt het jammer dat ze weer een jaar moeten wachten. ,,Ik heb het gevoel dat we met onze neus in de boter vallen op deze prachtige locatie. De studenten kunnen hier sporen lezen uit de verschillende periodes. We vinden het erg fijn dat de gemeente Veldhoven dit faciliteert.