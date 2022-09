Met Veldhovense scholieren rappen over duurzaamheid: ‘Breng ledverlichting aan’

De Veldhovense Elke van der Valk is werkzaam op Fontys Hogescholen. Het valt haar op dat duurzaamheid nog weinig leeft bij de studenten. Om daar eerder mee te beginnen, zocht ze contact met Wieke Rooijackers van de gemeente Veldhoven. Samen gaven ze inhoud aan de Schooldag van de duurzaamheid.

,,Die is er voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. In totaal doen er op 10 oktober meer dan duizend leerlingen mee van tien basisschoollocaties in Veldhoven. Zij volgen dan een creatief, uitdagend en leerzaam programma waarbij workshops worden aangeboden door lokale ondernemers”, legt Rooijackers uit.

Hoe duurzaam is de bibliotheek?

Wie heeft er zonnepanelen op het dak? Wie heeft een regenton? Hoeveel elektrische apparaten heb je in huis? Met onder meer deze vragen laat Ot Ottenheim van Brede School Veldhoven de kinderen vrijdagmorgen in Theater de Schalm nadenken over duurzaamheid. In groepen volgen ze daarna drie workshops.

In de bibliotheek stellen de kinderen door het beantwoorden van zeventien vragen vast hoe duurzaam het gebouw is. Elke (11) van basisschool Eigenwijs loopt met een selfiestick rond. ,,Ik maak filmpjes. Maandag laat ik die op school aan de groepen 5 tot en met 8 zien.” Bibliotheekmedewerker Martijn van Herpen vraagt of de kinderen nog tips hebben. ,,Ledverlichting aanbrengen”, oppert Ties (11) van basisschool Zeelsterhof. ,,Dat gaat binnenkort gebeuren”, reageert Van Herpen ad rem.

‘Zwerfafval oprapen belangrijk werk’

Op het Meiveld begeleidt ‘zwerfafvalpakker’ Marion van Schalkwijk een groepje kinderen. Bobbie (9) van basisschool Dick Bruna raapt met een knijper een sigarettenpeuk op en doet die in een afvalzak. ,,Dit is belangrijk want afval is slecht voor het milieu.”

Voor alle kinderen is er na afloop een rode Regiobank-bidon. Niet van plastic, maar duurzaam gemaakt van suikerriet. In De Schalm krijgen de kinderen de rap De aarde is ons lief te horen. In kleine groepjes gaan ze dan zelf aan de slag. In acht regels schrijven ze hun eigen tekst. Een professionele rapper verwerkt die teksten later deels in De aarde is ons lief.

Maandag laten de kinderen op hun school de gemaakte filmpjes aan de rest van de klas zien en leggen ze hun klasgenoten uit hoe belangrijk duurzaamheid is. Zo zijn ze allemaal goed voorbereid om deel te nemen aan de Schooldag van de duurzaamheid.