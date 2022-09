Milieustraat Veldhoven langer open

De verruimde openingstijden volgen uit een proef op de milieustraat. Die moest er onder meer voor zorgen dat het (groeiende) aantal bezoekers beter verspreid werd. De milieustraat ging bij wijze van experiment ook op woensdagavond open en op zaterdagmiddag pas om 17.30 uur dicht, in plaats van 16.00 uur. Ook op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag was de milieustraat een half uur langer open. Die tijden blijven nu gehandhaafd.

Met de proef, die tussen september vorig jaar en maart van dit jaar is uitgevoerd, wilde Veldhoven ook kijken of er meer tuinafval ingezameld kon worden. Op die manier zou er minder van dat afval in de grijze container moeten belanden. Daarnaast streefde de gemeente ook naar een afname van de hoeveelheid restafval en vermindering van het aantal ingeleverde matrassen.

Matrassen van buiten Veldhoven en Waalre

De verwerking van die matrassen kost veel geld, maar in Veldhoven konden ze voorheen gratis worden ingeleverd. Volgens de gemeente gebeurde het daardoor regelmatig dat de Veldhovense milieustraat ook matrassen van buiten de gemeenten te verwerken kreeg, aangeboden via familie of vrienden. Veldhoven besloot op meerdere fronten aan de tarievenknop te draaien. Met resultaat, zo blijkt uit de proef.

Het invoeren van een tarief voor matrassen had effect: de hoeveelheid nam met 48 procent af. Het besluit om tuinafval voortaan gratis naar de milieustraat te kunnen brengen, heeft geleid tot 13 procent meer snoei-afval. De kans dat tuinafval hierdoor in de grijze container terechtkomt is daarmee verkleind, concludeert de gemeente. Ook besloot Veldhoven om de tarieven voor ‘regulier afval’ te verhogen. Voor maximaal 1 kubieke meter moest voortaan 7 in plaats van 5 euro worden betaald, voor maximaal 2 kubieke meter 13 in plaats van 11 euro.

Meer bezoekers in de avond

De avondopenstelling leidde in de winterperiode tot zo’n 25 bezoekers per keer (dus per week), in het voorjaar nam dat aantal toe tot ongeveer 50. Het totaal aantal bezoekers van de milieustraat daalde in de proefperiode met 28 procent ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Volgens de gemeente valt dat percentage waarschijnlijk zo hoog uit omdat het in het ‘vergelijkingsjaar‘ extra druk was vanwege de coronapandemie, waarbij veel mensen besloten hun zolder of schuur op te ruimen.

Een mogelijk negatief effect van de maatregelen is dat er meer afval gedumpt wordt. Of dat in Veldhoven ook het geval is, is volgens de gemeente lastig te zeggen, al ‘lijkt er een lichte toename te zijn van het aantal dumpingen’.