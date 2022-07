Niet iedereen is blij met plan Djept: zorgen over bouwhoogtes

Drie generaties De Bekker in voorstel­ling TOP Muziekthea­ter

VELDHOVEN - Drie generaties van de Veldhovense familie De Bekker staan samen op het podium tijdens de voorstelling de Twee(de)ling van TOP Muziektheater. Maarten de Bekker (53) is sinds de start van de muziektheateropleiding in 2013 de muzikaal leider. Zoon Frank (27) en dochter Ingrid (25) zitten in de negenkoppige band en Maartens vader Cees (88) speelt ook mee in de voorstelling.

