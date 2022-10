Nieuw oud kunstwerk langs kunstroute in Veldhoven

Glimmend van trots kijkt een groepje kinderen woensdag in museum ’t Oude Slot naar de expositie van hun kunstwerken. Op groene matten staan tientallen kleurrijke papieren eendjes, bomen en bankjes. Ze zijn het resultaat van de lessen die de jeugd kreeg van Nicole Verhoeven en Nicole van Herpen van ’t Kunsthuis. De kunstenaars hebben inmiddels een keuze gemaakt uit de ontwerpen en meegenomen in een definitief ontwerp van ‘De Eendengroep’. Dat is door hen inmiddels ‘Levensketen’ gedoopt.

Manshoog kunstwerk

Jarenlang stond ‘De Eendengroep’ bij basisschool De Brembocht. ,, We klommen er heel vaak in”, zegt Eva uit groep 7. En voor Elyn was het de plek om na school op haar broer te wachten. Door een herinrichting van het gebied moest het manshoge kunstwerk van kunstenaar Kees Keijzer wijken. Omdat het er niet meer terugkomt, ging de gemeente op zoek naar een nieuwe plek.

,,Het is een robuust kunstwerk dat ruimte nodig heeft. Je moet het van een afstandje kunnen bekijken. Daarom gaat het deel uitmaken van kunstroute Het Groene Lint dat het centrum van Eersel via een kunstwandelpad met het centrum van Eindhoven verbindt”, zegt Anette Redegeld, beleidsadviseur kunst en cultuur van de gemeente Veldhoven.

Andere kleuren

Omdat de originele kleuren van het kunstwerk niet gedocumenteerd zijn, gaf dochter Anika van de inmiddels overleden Kees Keijzer toestemming om andere kleuren te gebruiken. Brede School Veldhoven schakelde ’t Kunsthuis in om kinderen van de basisschool bij het nieuwe ontwerp te betrekken.

Verhoeven: ,,Na een oproep deden vijf scholen mee. Daarvoor hebben we een lesprogramma opgezet. Zo kregen de kinderen les in oriënteren op kunst in de openbare ruimte. Ook lieten we ze stijlen van kunst zien die geschikt zijn voor dit kunstwerk. Vervolgens gingen ze schetsen binnen het thema natuur.”

Van stroken papier vormden ze daarna in 3D de onderdelen van de beeldengroep. Verdeeld in groepjes kwamen de kunstenaars in spe in onderling overleg per groep tot één ontwerp bestaande uit zeven eendjes, een bank en een boom.

,,We merkten dat de kinderen zichzelf verrasten”, zag Verhoeven. Zo tekende Zoë van de Brembocht verschillende diertjes en heel veel hartjes. Tobias van De Heiacker leefde zich echt creatief uit. ,,Ik heb mijn voorletter in geel gemaakt met een plantje erop. Een theeplant!”, legt hij trots uit.

Cadeautje

Voor de dames van ’t Kunsthuis was er een cadeautje toen ze onlangs een boek over kunstenaar Keijzer in konden zien. ,,Zijn gedachtengoed had alles te maken met de natuur en de mens. Het is heel gaaf om te zien dat we met ons ontwerp ‘Levensketen’ de cirkel rond mogen maken in zijn gedachtengoed”, legt Van Herpen uit. Het tweetal gaat nu ook nog de binnenkant van hun definitieve ontwerp verfraaien. ‘De Eendengroep’ staat in de opslag bij Kunstwacht in Delft. Wie het ontwerp van ’t Kunsthuis op het origineel aanbrengt, is nog onbekend.

De ontwerpen van alle deelnemende kinderen en het uiteindelijke ontwerp van ’t Kunsthuis zijn nog tot en met zondag 16 oktober gratis te bezoeken in de museumboerderij van ’t Oude Slot tussen 13.00 en 17.00 uur.