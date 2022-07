Nieuw zomers evenement in Citycentrum Veldhoven: City del Sol

VELDHOVEN - Met de zonnige dagen die ons te wachten staan, had het Citycentrum in Veldhoven geen betere timing kunnen kiezen voor het nieuwe evenement City del Sol. Winkelend publiek kan daar zaterdag de vakantie inluiden in zomerse sferen.

Er zijn demonstraties en workshops van verschillende Veldhovense verenigingen en winkeliers laten hun passie of ambacht zien in de winkel. Ook zijn er verschillende muzikale optredens zoals een djembéband en dansvoorstellingen, bordspellen en oudhollandse spelletjes, een bierproeverij, een chocoladefontein, een lego bouwwedstrijd, haren invlechten, spijkerbroekhangen. Wie iets koopt bij deelnemende winkeliers krijgt een goodiebag met onder meer een strandbal. Degenen die de leukste foto’s maken met die strandbal maken kans op een prijzenpakket.

Activatietraject

Het evenement is voortgekomen uit een activatietraject waarvoor geld is uitgetrokken door gemeente en Citycentrum om het centrum een boost te geven na corona. Zij schakelende bureau Ik Onderneem! in voor dit traject om meer ondernemers te activeren om mee te doen met acties en activiteiten.

Jeanette Vermeulen en Ellen Smits, medewerkers van Creteer en Optiek Verhoeven en behoren tot de groep van 25 ondernemers en medewerkers van ondernemers die zich aanmeldden om mee te doen. Vermeulen: ,,Begin dit jaar gaf het bestuur van de ondernemersvereniging aan dat ze met zijn vijven te weinig handjes hebben om het centrum leuk en levendig te houden. Daarom vroegen ze iedereen die het leuk vond mee te denken over nieuwe activiteiten.” Smits: ,,Het kostte moeite om tijd te vinden in alle drukke agenda’s, maar uiteindelijk heeft iedereen elkaar daarin wel gevonden.”

Doelstellingen

Eén van de doelstellingen was dat de winkeliers elkaar beter zouden leren kennen. Vermeulen: ,,We zwaaiden wel eens naar elkaar, maar kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Hierdoor hebben we elkaar beter leren kennen. Ik kende Ellen bijvoorbeeld helemaal niet, omdat ze wel voor de optiek werkt, maar dat buiten het centrum op kantoor doet.” Omdat er een klein budget was, heeft de werkgroep veel vrijwilligerswerk verzet. Vermeulen: ,,Het is de bedoeling dat er vanuit deze groep ondersteuning blijft bestaan voor het bestuur. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar wel voor een hele groep.”

Boodschappencentrum

Een ander doel was Veldhovenaren langer in het centrum laten verblijven. Vermeulen: ,,Als een winkel heel veel bezoekers heeft, trekt die ook de rest mee omdat de klanten ook langs andere winkels komen. Veel mensen uit de Kempen komen hier winkelen, maar Veldhovenaren zien ons meer als een boodschappencentrum. Daarom willen we laten zien dat er veel meer is en dat het ook leuk is om hier wat langer te zijn.”

City del Sol is zaterdag tussen 10 en 17 uur. Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan een poster op het raam. Meer informatie: citycentrum.nl/nl/activiteiten.