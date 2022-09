Nog geen foldertje te vinden voor toerist in Veldhoven

Kijkje in de keuken bij ASML voorziet duidelijk in behoefte: ‘Echt heel knap wat hier gebeurt’

VELDHOVEN - Een heuse atletiekbaan voor het eigen personeel, een AH To Go die 24 uur per dag open is, speciale plakmatten om een cleanroom te kunnen betreden en een schitterend uitzicht vanaf de negentiende verdieping van Gebouw 8.

