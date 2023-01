Nu ook vijf Warme Kamers in Veldhoven in de bieb en vier buurthuizen

VELDHOVEN - Om in deze koude maanden te besparen op de energierekening, kunnen Veldhovenaren terecht in een vijf Warme Kamers. Deze zijn te vinden in de bibliotheek en vier buurthuizen.

De gemeente sluit met de Warme Kamers aan bij het landelijke initiatief van het Leger des Heils. De gemeente wil niemand in de kou laten zitten. Samen met de lokale buurthuizen zorgt ze voor een ‘deken van Warme Kamers’ om de koude periode door te komen.

Ton Govers is beheerder van Ontmoetingscentrum De Ligt. ,,Ik verwacht wel dat er behoefte is”, zegt hij . Toch plaatst hij een kanttekening. ,,Mensen die het nodig hebben, leven vaak wat geïsoleerd. Ik ben bang dat ze vanwege schaamte moeilijk de deur uitgaan.”

Gratis kopje koffie

Tijdens openingstijden kunnen inwoners terecht in de Warme Kamers in de bibliotheek, Ontmoetingscentrum De Ligt, Sentrum 70, De Veldwijzer en Ontmoetingscentrum ’t Tweespan. Overal staat een (gratis) kopje koffie klaar. Men kan er een boek lezen, een spelletje spelen of studeren.

Een metershoge blauwe banner bij de ingang van Sentrum 70 maakt duidelijk dat hier de koffie klaar staat. Binnen brandt de verwarming en de kerstverlichting. Aan de bar geniet wijkbewoner Cor van den Wildenberg van een kop koffie. Hij woont al ruim zestig jaar in een hoekwoning uit 1957 in de Van Eijkstraat.

Quote Vorige week heb ik tocht­strips en radiatorfo­lie geplaatst. Ik zou zo niet weten wat ik nog meer kan doen Cor van den Wildenberg, wijkbewoner

Woning bezoeken

,,Vorige week heb ik tochtstrips en radiatorfolie geplaatst. Ik zou zo niet weten wat ik nog meer kan doen”, zegt hij tegen energiecoach Simon Gerits, die de komende weken op gezette tijden aanwezig is in de Warme Kamers. Gerits plant een afspraak met Van den Wildenberg in om zijn woning te bezoeken en te kijken wat er nog meer kan gebeuren om energie te besparen.

In opdracht van de gemeente helpt Gerits namens het bedrijf Energieklus inwoners om thuis energie te besparen. Naast het geven van slimme bespaartips komt de energiecoach ook aan huis om ter plekke kleine maatregelen uit te voeren. ,,Denk aan ledlampen plaatsen, een timer op elektriciteit, een waterbesparende douchekop, tochtstrips en de isolatie van radiatorbuizen. Deze kleine maatregelen voer ik kosteloos uit voor de inwoners. Met de bewoner kijk ik wat deze het belangrijkst vindt.”

Zelf een afspraak maken

Inwoners kunnen zelf een afspraak maken voor gratis hulp aan huis via energieklus.nl/meedoen. De coach bekijkt dan ook de woning, waarbij de focus op isolatie ligt. ,,De bevindingen verwerk ik in een rapportage die naar de gemeente en de bewoner gaat.”

De energiecoach is op maandag van 13.00 tot 15.00 uur in de bibliotheek, dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in De Ligt, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Sentrum 70 en van 13.00 tot 15.00 uur in De Veldwijzer en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in ’t Tweespan.