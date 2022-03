Oekraïense vluchtelingen naar Koningshof in Veldhoven

Twee auto’s botsen tegen elkaar in Veldhoven: zwaargewon­de vrouw door brandweer bevrijd

VELDHOVEN - Op de Heistraat in Veldhoven heeft maandagmiddag omstreeks 13.30 uur een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Twee auto‘s kwamen in botsing met elkaar, waarbij twee personen gewond raakten. Een vrouw raakte door de klap zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

