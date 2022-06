Ontmoeten staat al veertig jaar centraal in ’t Tweespan in Veldhoven

Rond de jaren 80 wilde de Stichting Zonderwijk Belangen een ontmoetingscentrum voor de wijk oprichten. De gemeente was bereid er in te investeren, maar de stichting moest 10 procent van het benodigde bedrag bij elkaar brengen. Een aantal mensen ging de wijk in met de vraag of bewoners een bijdrage hadden voor een wijkgebouw. Ook werd een drukbezochte kermis gehouden op het terrein van sporthal De Springplank.

Niet meer weg te denken

Samen met de inkomsten van de kantine van de sporthal kreeg de stichting de benodigde 100.000 gulden bij elkaar. Het ontmoetingscentrum werd tegen sporthal De Springplank aangebouwd en kreeg de naam ’t Tweespan. In 2007 is de sporthal afgebroken omdat de sportactiviteiten werden verplaatst naar de nieuwe sporthal op de Kempen Campus. Dankzij de inzet van vrijwilligers en een prima bezetting van de ruimtes in het ontmoetingscentrum is de stichting financieel gezond. Inmiddels is ‘t Tweespan niet meer weg te denken uit Zonderwijk.

Quote Als iemand zijn of haar verhaal kwijt wil, zijn onze vrijwilli­gers er ook Fred de Ruijter, voorzitter ’t Tweespan

,,De belangrijkste functie hier is het ontmoeten. Wijkbewoners komen hier buurten, biljarten, darten of een kop koffie drinken aan de bar”, stelt Fred de Ruijter, sinds acht jaar voorzitter van de stichting. Het gebouw is van de stichting en de grond is van de gemeente. De stichting verhuurt de ruimtes. ,,Zelf organiseren we geen activiteiten. Er zijn 24 vrijwilligers die de taken van gastheer en -vrouw op zich nemen. Daarnaast verrichten ze wat hand- en spandiensten. Als iemand zijn of haar verhaal kwijt wil, zijn onze vrijwilligers er ook.”

Zeven dagen per week zijn er activiteiten in ’t Tweespan, dat voor 90 procent vol zit. Zo wordt er op maandagochtend gebiljart, getekend en gegymd, terwijl een groep voornamelijk alleenstaanden in de huiskamer buurt en koffie drinkt. De Ruijter: ,,Ze zijn blij dat het weekend weer achter de rug is. Elke maandagmorgen praten ze hier honderduit. Ze hebben de sociale contacten nodig.”

Laagdrempeligheid

De enige betaalde kracht is beheerder Rachel van Aarle. Ze werkt officieel twintig uur per week. ,,Dat wordt meestal meer omdat we zelden gesloten zijn. We hebben hier allerlei clubs zoals bridge, dans, over computers en bloemschikken. Ik hou ervan om met iedereen een praatje te maken. Vooral de laagdrempeligheid hier spreekt me aan.”

Iedereen die zich betrokken voelt, of in het verleden betrokken is geweest bij ’t Tweespan is welkom op zaterdag 2 juli van 14.00 tot 17.00 uur. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen dan herinneringen worden opgehaald. Een aantal van de clubs dat in ’t Tweespan huist presenteert zich deze middag.

‘Social sofa’

Als cadeau heeft de Stichting Ons Zonderwijk voor de jarige een social sofa bedacht. Wijkbewoners kunnen een ontwerp aandragen. Ook kunnen zij eraan bijdragen door mozaïeksteentjes op de bank te plakken. Het kleurrijke betonnen meubel krijgt uiteindelijk een plaatsje in de naaste omgeving van het ontmoetingscentrum.