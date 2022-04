‘Onvervangbare’ topman ASML mogelijk over twee jaar weg

Flessenac­tie Veldhoven­se kinderen levert 1000 euro voor Oekraïne op

VELDHOVEN De achtertuin van de familie Becx in Veldhoven ligt bezaaid met lege flessen. In de tuin spelen is er niet meer bij. Nikki (11) en Jesse (9) Becx en Sem (9) en Mels (6) van Essen zamelden met wat vriendjes en vriendinnetjes flessen in voor Oekraïne.

14 maart