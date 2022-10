Op de baan is Bas de baas: ‘Ik wil wereldkampioen worden’

Zaterdag moest het gebeuren. In de dertiende van in totaal veertien wedstrijden om het Nederlands kampioenschap kon Bas de nationale titel binnenhalen. Met 54 fans reisde hij af naar Utrecht. Na winst in de eerste manche was de titel binnen. Thuisgekomen wachtte hem een waar kampioensfeest, compleet met rook, confetti en champagne. ,,We hebben de hele avond met 85 mensen feestgevierd”, geniet de kampioen nog na.

Met zijn vader Rob bezocht hij als peuter verschillende motorcrosswedstrijden. ,,Hij bleef dan met aandacht de hele wedstrijd volgen. Dat is knap voor een 3-jarige. Hij wilde ook gaan crossen en toen hebben we een quad voor hem gekocht”, zegt zijn vader. Bijna dagelijks leefde Bas zich uit op de kleine vierwieler.

Moeder Heike, die al vanaf jonge leeftijd in de paardensport zit, probeerde in die tijd nog even of een pony iets voor haar zoon was. ,,Hij heeft het ponyrijden een paar keer geprobeerd, maar dat was zo over. Op de motor is hij mij nu al voorbij, want ik was elf toen ik Nederlands kampioen in de dressuursport werd.”

Niet onbesuisd

Als 4-jarige kreeg hij op zijn eerste schooldag een crossmotor. ,,Een Yamaha PW50. Die ging al heel hard”, weet Bas nog goed. Al snel blijkt dat de leerling van groep 5 van basisschool Op Dreef talent heeft. ,,Ik merkte toen al dat hij snel kon rijden en heel behendig met de motor kon omgaan”, zag zijn vader. De Yamaha werd vervangen door een KTM SX50 met grotere wielen en betere vering. Daarmee ging het talent nog harder door het zand. Angst voor ongelukken is er amper bij vader Rob. ,,Bas is niet onbesuisd. Hij denkt goed na bij wat hij doet.”

Zijn eerste wedstrijd rijdt Bas op 6-jarige leeftijd. In de eerste manche eindigt hij al meteen op de derde plaats. Het is voor de familie Verspaandonk het sein om dit jaar een heel seizoen mee te doen in de klasse 50cc van het ProX NK Jeugdmotorcross. Deze wedstrijden rijdt de crosser op een GasGas motor.

De wekelijkse training op woensdag van Sven en Arie van der Mierden werpt zijn vruchten al snel af. In dertien wedstrijden met gemiddeld 25 tegenstanders in de leeftijd tot en met negen jaar eindigt hij steeds op een podiumplaats. De jonge Veldhovenaar valt maar zelden. ,,Hij heeft de motor zeer goed onder controle”, zegt zijn trainer, die het belangrijk vindt om rijder en materiaal heel te houden. ,,Want vanaf nu gaat het alleen maar harder.”

Fanatiek

Het talentje traint fanatiek, maar rijdt het liefst wedstrijden. ,,Ik vind de start leuk en je hebt tegenstanders in de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd vind ik hard door de bochten gaan en springen leuk.” Jeffrey Herlings mag dan wel de bekendste motorcrosser zijn, Bas is fan van zijn trainer en motorcrosser Sven van der Mierden. ,,Daar leer ik heel veel van.”

Op zondag 30 oktober vindt in Dongen de laatste wedstrijd om het Nederlands kampioenschap plaats. Natuurlijk wil de kampioen daar zijn status bevestigen door bij de prijsuitreiking op de hoogste trede van het ereschavot te staan.