Oud-wethouder in Veldhoven vertrekt naar Spanje: ‘We willen goede voorouders zijn’

Koegler: ,,We willen allebei graag goede voorouders zijn. We reden elektrisch, aten minder vlees maar dat waren voor ons toch allemaal druppels op een gloeiende plaat. We zijn ook heel harde werkers, maar ik begon me ook af te vragen of ik dit nog 20 jaar wilde. Ik zat af en toe van 9 tot 6 online te vergaderen. We hadden het gevoel dat we niet op de aardkloot zijn gezet om de hele dag maar te zitten, dus we dachten we moeten een keer op die knop drukken en iets anders gaan doen.”