Ouwe Jan, misschien wel oudste papegaai van Nederland, overleden

Tweedui­zend Veldhovena­ren wandelen tegen kanker

28 mei VELDHOVEN - Aankomend weekend lopen 2000 Veldhovenaren rondjes tegen kanker. Op de atletiekbaan van de Kempen Campus vindt de Samenloop voor Hoop plaats. ,,Als we de opbrengsten van vorige edities meetellen, gaan we dit jaar over een half miljoen euro heen”, voorspelt voorzitter Peter Renders.