Over ‘Paperclip-huwelijk’ wordt nog vaak nagepraat

VELDHOVEN/EERSEL - Ze worden nog steeds herkend als het Paperclip-bruidspaar. De kinderen hebben het er nog vaak over. Maar verder gaat het leven van Danny en Janneke Boullart uit Veldhoven weer over tot de orde van de dag.

Boven hun bank hangt een groot canvas met de mooiste foto van hun huwelijk, cadeau gekregen van één van de vier fotografen van die mooie zomerdag in augustus. De dag dat Danny en Janneke Boullart op unieke wijze in het huwelijk traden tijdens het Paperclip muziekfestival, een gelegenheid waar ze vroeger ook vaak te vinden waren.

Deze maand ging het stel weer eens samen dansen, in het Klokgebouw. Voor Janneke was het de eerste keer dat ze naar een dansfeest ging sinds de bruiloft. Ook die avond kwamen nog mensen naar hen toe die hen herkenden als het Paperclip-koppel.

Quote We werden overal nageroepen, zeker naarmate de avond vorderde Danny Boullart

Als ze terugkijken op hun bruiloftsfeest tijdens Paperclip hadden ze destijds dezelfde ervaring: ,,We werden overal nageroepen, zeker naarmate de avond vorderde” vertelt Danny. Janneke: ,,Ik vond het echt een fantastische dag. Stefi (trouwambtenaar) en Kim (weddingplanner) hebben het tot een sprookje gemaakt. Ze hebben zich geheel belangeloos voor ons ingezet. Vorige week hebben we ze bedankt met een etentje. Het was heel fijn om nog eens samen te kunnen napraten.”

Ook hun jongste zoontje heeft het er nog over. ,,Mama, jouw jurk was zo mooi. Nu ben je getrouwd met papa hè? Ik wil ook nog een keer met je trouwen,” vertelt Janneke vertederd.

De maanden voor het evenement, nadat ze uitverkoren waren door de festivalorganisatie, waren intensief. Alles raakte in een stroomversnelling. ,,De organisatie was heel duidelijk over wat we zelf moesten doen en wat zij deden. Het was goed dat we al een locatie hadden,” aldus Janneke. ,,We hadden geluk met het mooie weer, alles was goed geregeld en de kinderen hebben het goed gedaan.”

Paperclip tattoo

Danny vult aan: ,,Aan het einde van de avond waren we super moe. We namen een taxibusje naar huis, sliepen lekker uit en hebben lunch besteld.” Op huwelijksreis is het echtpaar niet geweest. ,,We kwamen eigenlijk net terug van vakantie.” Ook is er nog geen fotoboek gemaakt van de ruim vierhonderd foto’s. Die zijn al wel vaak teruggekeken.

,,Ik heb wel eventjes moeten bijkomen. Zo jammer dat het voorbij was. Je valt in een zwart gat. Nu zijn we weer over tot de orde van de dag,” vertelt Janneke. ,,We gaan nog wel een keer een feest geven met ook de mensen die er niet bij konden zijn,” glimt Danny.

Op hun pols hebben ze allebei een paperclip op ware grootte laten tatoeëren. Zoals de tante van Janneke in haar speech tijdens de bruiloft vertelde, is het kleine ijzeren dingetje heel symbolisch. In het woordenboek staat bij paperclip: ‘bevestigingsmiddel, in staat om dingen bij elkaar te houden, en toch kan ieder ook los van elkaar bewegen’.